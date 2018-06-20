На Печерську у Києві зі стріляниною пограбували чоловіка. Злодії зробили кілька неприцільних пострілів, побили його авто та відібрали сумку з грішми.
Про це повідомляє столична поліція.
– Подія сталася на провулку Фізкультурному у Печерському районі. Заявник звернувся на 102 і повідомив, що дві години тому під час обміну валюти кілька чоловіків побили його машину та забрали готівку. При цьому потерпілий чув кілька пострілів, – йдеться у повідомленні.
На щастя, ніхто не постраждав.
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На місці події працює слідчо-оперативна група.
Стрілянина у центрі Києва: у чоловіка відібрали сумку з грішми / 2 фотографии
До слова, у дворі одного з будинків в Києві невідомі відкрили вогонь по голубах. В результаті один птах був вбитий, а малюки, які грали на майданчику, отримали шок.
Фото: Поліція Києва
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