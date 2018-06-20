У Дніпрі чоловік прив’язав до рук ножиці і погрожував рідним розправою

У Дніпрі чоловік уявив себе Едвардом із фільму Руки-ножиці та намертво прив’язав до своїх рук ножиці. Він зачинився у квартирі та погрожував розправою тим, хто наважиться увійти.

Він розбив голову власній 2-річній дитині, жбурнувши у неї величезну залізну кастрюлю.

Крім того, чоловік наковтався пігулок і погрожував покінчити із власним життям.

Все це сталося під час сварки з дружиною. Бідній жінці нічого не залишалося, як викликати поліцію. Вони обеззброїли чоловіка та викликали психбригаду.

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До речі, в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік взяв у заручники чотирьох дітей, через добу їх знайшли мертвими.