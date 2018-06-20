Поліція затримала у Хмельницькому 27-річну жінку, яка намагалася продати 5-річну доньку та 7-річного сина за $35 тис.

Про це повідомляє Нацполіція.

Мати трьох дітей також зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте.

Її затримала під час отримання коштів за власних дітей.

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Жінка веде асоціальний спосіб життя. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.





У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис. / 3 фотографии

Раніше в Черкаській області затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

Фото: npu.gov.ua