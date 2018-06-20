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Факти / Надзвичайні події / У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис./

У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис.

Поліція затримала у Хмельницькому 27-річну жінку, яка намагалася продати 5-річну доньку та 7-річного сина за $35 тис.

Мати продала дітей

Про це повідомляє Нацполіція.

Мати трьох дітей також зізналася, що наймолодшого вона планувала продати через півроку, коли той підросте.

Її затримала під час отримання коштів за власних дітей.

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Жінка веде асоціальний спосіб життя. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Діти передані поліцейськими до підрозділу у справах дітей для подальшого поміщення до дитячого притулку.

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У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис. / 3 фотографии

Раніше в Черкаській області затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

Фото: npu.gov.ua

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