PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася/

У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася

У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє місцеве видання Тернополяни у середу, 20 червня.

– Три легкових автомобіля та два маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ДТП потрапили автомобілі Peugeot, Audi, Dacia і маршрутки №14 та №15. У результаті зіткнення Audi почала диміти, її загасили вогнегасником. Одного з водіїв забрала карета швидкої допомоги.

Як сталася аварія і хто її спровокував, не повідомляється.

image image
У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася / 2 фотографии

Читайте: ДТП у Харкові: мікроавтобус збив дитину на смерть

До речі, у Тернополі 3-річний хлопчик помер через те, що лікарям не вдалося вчасно поставити правильний діагноз.

ФОТО: ternopoliany.te.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Дитина у лікарні
Не розпізнали менінгіт. У лікарні Тернополя помер 3-річний хлопчик
ДТП
На Полтавщині авто влетіло у відбійник і загорілося
ДТП
Туристичний автобус перекинувся у Польші: є жертви, 16 постраждалих
У Нідерландах автомобіль в’їхав у натовп на музичному фестивалі
ДТП у Харкові
ДТП у Харкові: мікроавтобус збив дитину на смерть
На Житомирщині в лоб зіткнулися два авто – є загиблі
У ДТП на Рівненщині постраждали 6 дітей
На Рівненщині авто з дітьми влетіло в дерево – 7 осіб у лікарні
Швидка допомога
У Харкові швидка збила школяра в навушниках
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка