У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася масштабна ДТП.
Про це повідомляє місцеве видання Тернополяни у середу, 20 червня.
– Три легкових автомобіля та два маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у ДТП потрапили автомобілі Peugeot, Audi, Dacia і маршрутки №14 та №15. У результаті зіткнення Audi почала диміти, її загасили вогнегасником. Одного з водіїв забрала карета швидкої допомоги.
Як сталася аварія і хто її спровокував, не повідомляється.
У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася / 2 фотографии
Читайте: ДТП у Харкові: мікроавтобус збив дитину на смерть
До речі, у Тернополі 3-річний хлопчик помер через те, що лікарям не вдалося вчасно поставити правильний діагноз.
ФОТО: ternopoliany.te.ua
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+