У Тернополі на проспекті Степана Бандери сталася масштабна ДТП.

Про це повідомляє місцеве видання Тернополяни у середу, 20 червня.

– Три легкових автомобіля та два маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ДТП потрапили автомобілі Peugeot, Audi, Dacia і маршрутки №14 та №15. У результаті зіткнення Audi почала диміти, її загасили вогнегасником. Одного з водіїв забрала карета швидкої допомоги.

Як сталася аварія і хто її спровокував, не повідомляється.



У Тернополі зіткнулися 5 авто, Audi загорілася / 2 фотографии

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До речі, у Тернополі 3-річний хлопчик помер через те, що лікарям не вдалося вчасно поставити правильний діагноз.

ФОТО: ternopoliany.te.ua