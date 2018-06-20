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Вибух у метро Лондона, постраждали 5 людей

5 людей постраждали після вибуху на станції метро на півночі Лондона.

Як повідомляє Скотланд-Ярд, причиною “незначного вибуху” в метро Лондона могло бути коротке замикання батареї, пише The Guardian.

– У трьох людей були незначні травми, їм надали допомогу на місці. Двох госпіталізували, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Масштабна пожежа у Лондоні: спалахнув п’ятизірковий готель

Станцію метро закрили і оточили поліцейським кордоном. Мер Лондона Садок Хан порадив жителям міста не відвідувати зазначений район.

Нагадаємо, на заводі на сході Франції стався вибух, у результаті якого постраждали люди.

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