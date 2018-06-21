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15-річна дівчина з двома хлопцям вбили киянина через телефон

У Києві затримали двох хлопців та неповнолітню дівчину, які забрали у знайомого мобільний телефон і вбили.

Вбивство у Києві

Про це повідомляє столична поліція.

Саме вбивство сталося ще 8 червня. Тоді із заявою про зникнення 32-річного брата звернулася його сестра.

Згодом за підозрою у вбивстві затримали двох 22-річних хлопців та 15-річну дівчину, які зізналися у злочині та розповіли подробиці.

Правоохоронці встановили, що зловмисники запропонували киянину випити і таким чином заманили його у лісопаркову зону на Оболоні. Там вони побили чоловіка, забрали телефон, і, щоб той не звернувся до поліції, вирішили вбити. Ножем вони нанесли киянину колото-різані поранення і залишили у чагарнику.

Знаряддя вбивства направили на експертизу.

Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у скоєнні тяжких злочинів за статтями Розбій та Умисне вбивство. Молодим людям загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Фото, відеоkyiv.npu.gov.ua

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