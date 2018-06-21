Батько помер у морі: у Кирилівці місцеві врятували дитину

На курорті Кирилівка (Запорізька область) місцеві жителі врятували в морі 9-річну дівчинку, яка пішла з батьком купатися, але у воді чоловік помер, а дитина залишилася сама на мілині.

Як розповіли у прес-службі ГУ ДСНС у Запорізькій області, 19 червня близько 19.00 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селищі Кирилівка (Запорізька область) на Федотовій косі, у районі бази відпочинку Троя стався нещасний випадок у морі з туристами з Харкова, пише Інтерфакс-Україна.

Як стало відомо рятувальникам, на пляжі одна з відпочиваючих звернулася до підприємця з прокату гідроциклів із проханням перевірити, чи не потрібна допомога чоловікові і дитині, які пішли у море плавати на матраці, але довго не повертаються, а їх матрац прибило до берега.

Співробітник прокату на гідроциклі виїхав у море і в 50-и метрах від берега виявив 9-річну дівчинку, яка перебувала на мілині, тримаючись за свого батька, який не подавав ознак життя.

– Дитина не постраждала і була доставлена на берег. Чоловіка врятувати не вдалося. За попередніми даними, 39-річний батько і його 9-річна донька – жителі м.Харків, – повідомили в ГУ ДСНС регіону.

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Тіло чоловіка було передано співробітникам Нацполіціі для проведення судово-медичної експертизи, яка встановить причину його смерті.

Ведеться розслідування.

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