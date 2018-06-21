У Рівному невідомі підпалили двері квартири, в якій живе брат депутата Рівненської обласної ради.

У Рівному невідомі підпалили двері квартири, де проживає брат депутата Рівненської обласної ради. У результаті 2 людини отримали опіки тіла, повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.

Після повідомлення про пожежу, на місце події направили екіпажі поліції і рятувальників.

– До їхнього приїзду жителі самостійно намагалися гасити полум’я та евакуювати людей. Виявилося, що на 8-му поверсі горіли двері однієї з квартир, в якій проживає 33-річний житель. Разом з ним в будинку знаходився і 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради. Обидва були доставлені в медустанови з опіками тіла, – йдеться у повідомленні.

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За фактом підпалу поліція почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).

Особистість зловмисника і всі обставини події встановлюються. Імена потерпілих правоохоронці не повідомляють.





Госпіталізували з опіками – у Рівному братові депутата підпалили двері / 3 фотографии

До слова, на вулиці Полковий у Києві журналісту підпалили автомобіль Mitsubishi та поклали 3 гривні під двірник.

Фото: прес-служба ГУНП у Рівненській області