Госпіталізували з опіками – у Рівному братові депутата підпалили двері

У Рівному невідомі підпалили двері квартири, в якій живе брат депутата Рівненської обласної ради.
У Рівному невідомі підпалили двері квартири, де проживає брат депутата Рівненської обласної ради. У результаті 2 людини отримали опіки тіла, повідомляє прес-служба ГУНП у Рівненській області.
Після повідомлення про пожежу, на місце події направили екіпажі поліції і рятувальників.
– До їхнього приїзду жителі самостійно намагалися гасити полум’я та евакуювати людей. Виявилося, що на 8-му поверсі горіли двері однієї з квартир, в якій проживає 33-річний житель. Разом з ним в будинку знаходився і 37-річний брат, депутат Рівненської обласної ради. Обидва були доставлені в медустанови з опіками тіла, – йдеться у повідомленні.
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За фактом підпалу поліція почала досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 КК України (Умисне знищення або пошкодження майна).
Особистість зловмисника і всі обставини події встановлюються. Імена потерпілих правоохоронці не повідомляють.
До слова, на вулиці Полковий у Києві журналісту підпалили автомобіль Mitsubishi та поклали 3 гривні під двірник.