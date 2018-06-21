Хотіли подивитися на нутрощі: на Вінниччині вбили хлопця та випатрали його тіло (18+)

На Вінничині у селі Піщанці зниклого 22-річного хлопця знайшли із розпоротим животом, а поряд були його нутрощі – які хтось витяг і поклав окремо.

Підозри пали на однолітка загиблого та його 15-річного друга. Їх затримали.

Виявилося, що все почалося із застілля та переросло у сварку з бійкою. У ході цього вони забили бідного хлопця, а потім вирішили зробити розтин просто із цікавості.

– Ми хотіли побачити його органи зсередини. У мене був інтернет. Я бачив, як це робиться. Тобто я був психічно і морально готовий, – зізнався підозрюваний.

Тепер йому і його спільникові загрожує довічне позбавлення волі.

Хотіли подивитися нутрощі: на Вінничині хлопці вбили товарища та випатрали його тіло

Подробиці дивіться у сюжеті програми Надзвичайні новини. Ролик 18+

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До речі, у Кам’янському (Дніпропетровська область) чоловік вбив знайому, та розчленував тіло, аби приховати сліди злочину.