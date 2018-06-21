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Катував і відкачав із тіла всю кров. Голлівудський режисер вбив дружину-українку

Голлівудського режисера, сценариста та мультиплікатора Блейка Лейбела визнали винним у резонансному вбивстві своєї цивільної дружини українки Яни Касьян.

Яна Касьян

У четвер, 21 червня, суд Лос-Анджелеса визнав винним сценариста відомого коміксу Синдром Блейка Лейбела у вбивстві своєї цивільної дружини українки Яни Касьян, повідомляє Вusiness Insider.

Вирок вбивці та садисту буде оголошено 26 червня. Йому загрожує довічне ув’язнення без права умовно-дострокового звільнення.

Правоохоронці встановили, що жінку перед смертю катували і гвалтували, а згодом із тіла відкачали всю кров.

У Лейбела і Касьян залишилася донька, яка народилася за кілька тижнів до страшної події. Ймовірно, тепер її опікуном буде мама Яни.
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Нагадаємо, українку Яну Касьян вбили у травні 2016 року. Лейбела затримали на місці злочину.

Матір українки звернулася в поліцію із заявою про зникнення доньки. Правоохоронці виявили її понівечене та знекровлене тіло забарикадоване в квартирі Лейбела.

Крім вбивства, режисера звинуватили в нанесенні каліцтв і тортурах.

Фото: Яна Касьян

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