Посадив на ланцюг та бив: на Луганщині над хлопчиком знущався вітчим

На Луганщині 10-річний хлопчик подзвонив до поліції та розповів, що вітчим його побив та посадив на ланцюг.

– Хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув його замком до ліжка. Після знову став наносити дитині удари паском. А, потім, залишивши хлопця пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Україні.

Через деякий час чоловік повернувся додому і доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.

Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Однак жінка про це нікому не розповідала.

За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі чоловік уявив себе Едвардом із фільму Руки-ножиці та намертво прив’язав до своїх рук ножиці. Він зачинився у квартирі та погрожував розправою тим, хто наважиться увійти.

Фото: ГУ НП в Україні.

Відео: Поліція Луганщини.