PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Посадив на ланцюг та бив: на Луганщині над хлопчиком знущався вітчим/

Посадив на ланцюг та бив: на Луганщині над хлопчиком знущався вітчим

На Луганщині 10-річний хлопчик подзвонив до поліції та розповів, що вітчим його побив та посадив на ланцюг.

– Хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув його замком до ліжка. Після знову став наносити дитині удари паском. А, потім, залишивши хлопця пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Україні.

Через деякий час чоловік повернувся додому і доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.

Читайте: У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис.

Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Однак жінка про це нікому не розповідала.

За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі чоловік уявив себе Едвардом із фільму Руки-ножиці та намертво прив’язав до своїх рук ножиці. Він зачинився у квартирі та погрожував розправою тим, хто наважиться увійти.

Фото: ГУ НП в Україні.

Відео: Поліція Луганщини.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Експеримент Кабміну: поліція бере на контроль митників
Злякатися не встиг! Батько врятував автогонщика з палаючої машини
My Pol – в Україні запрацював мобільний додаток для виклику поліції
Аварія порома в Індонезії: 190 людей зникли безвісти
Главу офісу Ради Європи пограбували у Києві
Били та зламали ребра: на Сумщині чоловік 2 роки провів у рабстві
Бійка, газ і заступник мера у смітнику: зіткнення у міськраді Харкова
На Дніпропетровщині працівник школи виявився педофілом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка