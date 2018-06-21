Посадив на ланцюг та бив: на Луганщині над хлопчиком знущався вітчим

На Луганщині 10-річний хлопчик подзвонив до поліції та розповів, що вітчим його побив та посадив на ланцюг.
– Хлопчика сильно побив його вітчим – 48-річний чоловік, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Чоловікові побиття дитини було замало, він ще й одягнувши металевий ланцюг хлопчику на шию, пристебнув його замком до ліжка. Після знову став наносити дитині удари паском. А, потім, залишивши хлопця пристебнутим на ланцюгу у хаті, поїхав, – розповіли у прес-службі ГУ НП в Україні.
Через деякий час чоловік повернувся додому і доручив дитині виконувати роботу по хаті та на городі. Скориставшись моментом, дитина побігла до сусідів і попросивши телефон, подзвонила до поліції.Читайте: У Хмельницькому мати хотіла продати двох дітей за $35 тис.
Матір хлопця наразі проходить курс лікування в медичній установі. З її слів співмешканець неодноразово бив їх обох, знущався над нею і сином. Однак жінка про це нікому не розповідала.
За фактом незаконного позбавлення волі неповнолітнього, що супроводжувалось завданням фізичних страждань, відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Раніше Факти ICTV писали, що у Дніпрі чоловік уявив себе Едвардом із фільму Руки-ножиці та намертво прив’язав до своїх рук ножиці. Він зачинився у квартирі та погрожував розправою тим, хто наважиться увійти.
Фото: ГУ НП в Україні.
Відео: Поліція Луганщини.