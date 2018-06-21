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Пожежа на АЗС під Києвом: водій поїхав, забувши вийняти шланг з бака

Вчора вночі, 20 червня, на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС БРСМ через водія, який забув витягнути пістолет з бака і почав рух у бік виїзду.

пожар на азс

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив засновник dtp.kiev.ua Влад Антонов.

– На АЗС БРСМ-Нафта (що знаходиться на трасі Київ – Житомир) о 23.46 (на АЗС проходила перезмінка) водій вирішив обслужити себе сам, вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет і почав рух у бік виїзду з АЗС, в результаті чого паливороздавальна колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу, – написав Антонов.

Потім сталося загоряння, після якого зайнялося обладнання.

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– Завдяки встановленій протипожежній системі, вогонь загасили протягом 11 хвилин, – зазначив він.

Винуватець втік з місця події. На місці НП працювала поліція.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК (знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом).

Раніше в селі Володимирівка під Новоросійськом (РФ) залишена без нагляду вантажівка протаранила АЗС, після чого сталася потужна пожежа.

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