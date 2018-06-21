PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Скажена Газель: у Києві вантажівка ледь не збила дітей і влетіла в будинок/

Скажена Газель: у Києві вантажівка ледь не збила дітей і влетіла в будинок

У Києві Газель ледь не збила дітей і влетіла в житловий будинок.

– Скажена Газель ледь не позбивавши пішоходів з дітьми влетіла в житловий будинок, пошкодивши запірну арматуру на центральній газовій трубі. Сама машина вперлася газовим балоном на клумбу і повисла над прибудинковим приямком, – розповідає очевидець, передає dtp.kiev.ua.

Читайте: Злякатися не встиг! Батько врятував автогонщика з палаючої машини

Мешканці бояться вибуху та відганяють курців. Водій не може пояснити, що сталося.

На місце події викликали поліцію, медиків та аварійну службу Київгазу.

image image image image
Скажена Газель: у Києві вантажівка ледь не збила дітей і влетіла в будинок / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС БРСМ через водія, який забув витягнути пістолет з бака і почав рух у бік виїзду.

Фото: dtp.kiev.ua.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка