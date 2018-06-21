У Києві Газель ледь не збила дітей і влетіла в житловий будинок.
– Скажена Газель ледь не позбивавши пішоходів з дітьми влетіла в житловий будинок, пошкодивши запірну арматуру на центральній газовій трубі. Сама машина вперлася газовим балоном на клумбу і повисла над прибудинковим приямком, – розповідає очевидець, передає dtp.kiev.ua.
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Мешканці бояться вибуху та відганяють курців. Водій не може пояснити, що сталося.
На місце події викликали поліцію, медиків та аварійну службу Київгазу.
Скажена Газель: у Києві вантажівка ледь не збила дітей і влетіла в будинок / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС БРСМ через водія, який забув витягнути пістолет з бака і почав рух у бік виїзду.
Фото: dtp.kiev.ua.
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