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Сутички у Київраді: активісти відстоюють музей на Поштовій

Сьогодні під час сесії Київради активісти прорвалися через охорону і поліцію до сесійної зали.

Сьогодні під час сесії Київради активісти, які виступають проти проекту рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі, без розриву договору з забудовником ТРЦ, прорвалися через охорону і поліцію до сесійної зали, повідомляє Громадське радіо.

– Вранці близько сотні протестувальників зібралися під Київрадою. До зали пустили лише журналістів. Не пускали громадських активістів і в кулуари міської ради, – йдеться у повідомленні.

Наразі поліція продовжує охороняти вхід до сесійної зали.

Київрада не приймала рішення про посилену охорону і не зверталася в поліцію з такою пропозицією.

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Сутички у Київраді: активісти відстоюють музей на Поштовій / 3 фотографии

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До слова, 19 квітня Київська міська рада підтримала у першому читанні рішення про припинення договору із забудовником торгово-розважального центру.

Фото: Громадське радіо

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