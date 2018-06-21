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У Миколаєві водії влаштували стрілянину через парковку

У центрі Миколаєва водії не змогли поділити місце на парковці та влаштували стрілянину на очах у дітей.

Стрілянина в Миколаєві

Інцидент стався вранці 21 червня на Центральному проспекті біля готелю Миколаїв, повідомляє патрульна поліція.

Самі чоловіки пояснили правоохоронцям, що причиною конфлікту стала парковка одного з них. Один із водіїв відірвав з автівки іншого державний номерний знак і намагався сховати його у своєму авто.

Обоє учасників конфлікту мали при собі предмети, схожі на пістолети, та дозвільні документи на них.

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У Миколаєві водії влаштували стрілянину через парковку / 4 фотографии

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що на місці події було близько 50 дітей, що чекали на автобус до літнього табору.

За даними Новости-N, після того, як водії не змогли поділити місце на парковці, вони обидва дістали зброю травматичної дії і зробили кілька пострілів у повітря.

Раніше на Печерську в Києві злодії відкрили стрілянину, а потім розбили авто та вкрали у чоловіка сумку з грошима.

Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

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