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У Словаччині затримали українця за підозрою у тероризмі – ЗМІ

За запитом з київського Інтерполу в словацькому місті Кошице правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у тероризмі.

Про це повідомляє місцеве видання noviny.sk.

– Він був затриманий за запитом з київського Інтерполу, – розповів місцевий прокурор Мілан Філічко.

За його словами, чоловік проживав у Кошице близько двох років. Він мав підроблений угорський паспорт, а правоохоронці ідентифікували його справжнє ім’я як “Володимир Г.”

– Чоловіка розшукували за підозрою в скоєнні таких злочинів: нанесення навмисної шкоди здоров’ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інше, – підкреслив прокурор.

Він також зазначив, що затриманий й досі, найімовірніше, продавав зброю терористичним угрупованням.

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Наразі чоловік перебуває у в’язниці, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Також вирішується питання про можливу екстрадицію до України.

Нагадаємо, на тимчасово окупованому Донбасі бойовики відкрили курси танкістів для місцевих.

Фото: noviny.sk

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