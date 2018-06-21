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У США ведмідь убив волонтера, який шукав зниклого туриста

У передмісті Анкоріджа (штат Аляска, США) ведмідь убив 44-річного туриста Майлка Солтиса.

медведь убил туриста на аляске

Про це повідомили в поліції, передає Reuters.

Тіло Солтіса було знайдено після того, як бурий ведмідь атакував волонтера, який брав участь у пошуках туриста.

У поліції заявили, що, ведмідь атакував волонтера, тому що тварина захищала свою жертву.

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Солтіс був завзятим туристом. Останній раз його бачили ввечері у понеділок, 18 червня. Імовірно, він був атакований на Ігл-Рівер. Тіло було знайдено недалеко від дороги, внизу пагорба.

Ведмедя, який убив людину, поки не знайшли. Поліцейські оточили місце події і влаштували засідку на хижака.

Раніше в одному з кафе в Іркутській області (РФ) нетверезий відвідувач вирішив погодувати ведмедів згущеним молоком. Ведмеді відкусили йому руку.

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