Злякатися не встиг! Батько врятував автогонщика з палаючої машини

У Південному Бостоні, штат Вірджинія, під час гонки американської асоціації NASCAR загорілося авто. Гонщика з палаючої машини витягнув його ж батько, який дивився змагання з піт-стопу.

У гонці брав участь водій Майк Джонс. Під час заїзду він зіткнувся з суперником, після чого машина врізалася в огорожу – і загорілася.

Але вже за кілька секунд гонщика врятували – але це зробили не співробітники траси, а його батько.

Дін Джонс, побачивши, що автомобіль загорівся, відразу ж побіг витягувати водія. Тільки потім до місця аварії під’їхали пожежні.

Так, Дін переконався, що його син у порядку, після чого повернувся до автомобіля, щоб активувати систему пожежогасіння в машині.

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В інтерв’ю WDBJ7 місцевим ЗМІ Дін Джонс зазначив, що автомобіль в результаті пожежі “повністю знищений”, але головне, що його син не постраждав.

– У мене не було часу злякатися, я повинен був витягнути сина з машини. Я просто батько, просто батько, який допомагав своїй дитині, – сказав Дін.

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