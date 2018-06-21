PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / ЗМІ назвали ім'я українця, затриманого у Словаччині/

ЗМІ назвали ім’я українця, затриманого у Словаччині

Українцем, затриманим у Словаччині за підозрою у тероризмі, виявився колишній член українського Добровольчого корпусу Правий сектор, екс-начальник штабу 1-ого (закарпатського) запасного батальйону ДУК Володимир Гласнер.

Володимир Гласнер

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією, з 31 травня 2016 року Гласнер перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Його звинувачують за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 129 (погроза вбивством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

До слова, перший запасний батальйон ДУК Правий сектор був створений 22 липня 2014 року в Ужгороді на базі діючого підрозділу силового блоку Правого сектора Закарпатської області.

Володимир Гласнер увійшов до структури закарпатського Правого сектора після перемоги ужгородського Майдану.

Читайте: У Миколаєві водії влаштували стрілянину через парковку

Після того, як Гласнер увійшов до керівництва ПС Закарпаття, на його адресу почали надходити звинувачення у використанні партійного бренду для налагодження контрабандистської діяльності.

Гласнера звільнили від обов’язків керівника штабу батальйону ДУК у березні 2015 року.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що у словацькому місті Кошице правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у тероризмі.

Фото: zakarpattya.net.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

У Словаччині затримали українця за підозрою у тероризмі – ЗМІ
Парламент Великої Британії просить виключити Росію з Інтерполу
За наказом РФ: в Іспанії лобіста закону Магнітського затримав Інтерпол
Українська студентка випала з балкона у Словаччині
Українська студентка випала з балкона у Словаччині
Теракт у Парижі: підозрюваного засудили до 20 років ув’язнення
Денис Вороненков, Марія Максакова
Вбивство Вороненкова: документи на Тюріна передали в Інтерпол
Епідемія терактів: хто за ними стоїть і скільки платять
Вбивство журналіста – уряд Словаччини пішов у відставку
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка