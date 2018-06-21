ЗМІ назвали ім’я українця, затриманого у Словаччині

Українцем, затриманим у Словаччині за підозрою у тероризмі, виявився колишній член українського Добровольчого корпусу Правий сектор, екс-начальник штабу 1-ого (закарпатського) запасного батальйону ДУК Володимир Гласнер.

Про це повідомляє LB.ua із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

За інформацією, з 31 травня 2016 року Гласнер перебував у розшуку за запитом Закарпатської прокуратури. Його звинувачують за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження), ст. 129 (погроза вбивством), ст. 258 (теракт), ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу.

До слова, перший запасний батальйон ДУК Правий сектор був створений 22 липня 2014 року в Ужгороді на базі діючого підрозділу силового блоку Правого сектора Закарпатської області.

Володимир Гласнер увійшов до структури закарпатського Правого сектора після перемоги ужгородського Майдану.

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Після того, як Гласнер увійшов до керівництва ПС Закарпаття, на його адресу почали надходити звинувачення у використанні партійного бренду для налагодження контрабандистської діяльності.

Гласнера звільнили від обов’язків керівника штабу батальйону ДУК у березні 2015 року.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що у словацькому місті Кошице правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у тероризмі.

Фото: zakarpattya.net.ua