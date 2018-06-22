Батько загинув, діти в лікарні: на Київщині автобус із сім’єю влетів у дерево

В Обухівському районі Київської області авто з родиною перетнуло зустрічну смугу та зіткнулося з деревом. У результаті ДТП загинув чоловік, двоє малолітніх дітей у лікарні.
Трагедія сталася неподалік повороту на село Копачів Обухівського району, повідомляє Нацполіція у Київській області.
30-річна жінка – водій автомобіля Volkswagen Transporter – не впоралась із керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом.
Двоє дітей трьох і семи років знаходяться в лікарні. Їхній батько від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.
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Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3-х до 8-ми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.
Встановлюються причини та обставини ДТП. Досудове розслідування триває.
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