В Обухівському районі Київської області авто з родиною перетнуло зустрічну смугу та зіткнулося з деревом. У результаті ДТП загинув чоловік, двоє малолітніх дітей у лікарні.

Трагедія сталася неподалік повороту на село Копачів Обухівського району, повідомляє Нацполіція у Київській області.

30-річна жінка – водій автомобіля Volkswagen Transporter – не впоралась із керуванням, перетнула зустрічну смугу руху та зіткнулася з деревом.

Двоє дітей трьох і семи років знаходяться в лікарні. Їхній батько від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці.

Читайте: У Києві відділення банку закидали коктейлями Молотова





Батько загинув, діти в лікарні: на Київщині автобус із сім’єю влетів у дерево / 3 фотографии

Відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає від 3-х до 8-ми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.

Встановлюються причини та обставини ДТП. Досудове розслідування триває.

Раніше на Харківщині електричка протаранила мотоцикл на залізничному переїзді – загинули двоє людей.

Фото: ГУ Нацполіції в Київській області