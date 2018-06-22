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Чотири особи в реанімації. На Львівщині людей покусали змії

На Львівщині від укусів змій постраждали четверо людей – троє дорослих і підліток. Всі постраждалі доставлені у Сколівську районну лікарню.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Напади змій зафіксовано біля сіл Лози, Верхнє Синьовидне, Плав’є і Жупани.

Від укусів постраждали три жінки у віці 71, 40, 24 роки і 15-річна дівчинка. Всі вони госпіталізовані в реанімаційне відділення Сколівської ЦРЛ.

Стан однієї жінки важкий, решти – середнього ступеня тяжкості.

Читайте: Австралійського тенісиста під час шоу вкусила змія

Нагадаємо, що робити, якщо вкусила змія.

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