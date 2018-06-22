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Екстрена посадка літака з палаючим двигуном у Новій Зеландії

Літак компанії Air New Zealand екстрено приземлився в аеропорту Нової Зеландії через загоряння двигуна.

На борту літака перебував 71 пасажир, повідомила New Zeland Herald.

Літак приземлитися через десять хвилин після того, як він піднявся у повітря.

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Свідки розповідають, що з ілюмінаторів було видно іскри і чути характерний гуркіт під час того, як літак повертався в аеропорт.

Причиною загоряння стало порушення траєкторії повітряного потоку через турбіну турбореактивного двигуна.

Відразу після загоряння пілоти відключили пошкоджений двигун і літак повернувся в аеропорт тільки з одним робочим двигуном.

Раніше Факти ICTV писали, що літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити екстрену посадку в Парижі. Причиною тому стала “п’яна бійка”, у якій взяли участь близько 20 осіб.

Фото: Warren Buckland ( New Zeland Herald).

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