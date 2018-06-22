Екстрена посадка літака з палаючим двигуном у Новій Зеландії

Літак компанії Air New Zealand екстрено приземлився в аеропорту Нової Зеландії через загоряння двигуна.
На борту літака перебував 71 пасажир, повідомила New Zeland Herald.
Літак приземлитися через десять хвилин після того, як він піднявся у повітря.Читайте: Аварія літака в Жулянах: причини і хто відповість
Свідки розповідають, що з ілюмінаторів було видно іскри і чути характерний гуркіт під час того, як літак повертався в аеропорт.
Причиною загоряння стало порушення траєкторії повітряного потоку через турбіну турбореактивного двигуна.
Відразу після загоряння пілоти відключили пошкоджений двигун і літак повернувся в аеропорт тільки з одним робочим двигуном.
Раніше Факти ICTV писали, що літак авіакомпанії Ryanair був змушений здійснити екстрену посадку в Парижі. Причиною тому стала “п’яна бійка”, у якій взяли участь близько 20 осіб.
Фото: Warren Buckland ( New Zeland Herald).