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Евакуйовано 700 осіб! У Києві повідомили про замінування ТРЦ

У поліцію Києва надійшло повідомлення про замінування торгового центру Україна на площі Перемоги у столиці.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, анонімний дзвінок надійшов до чергової частини Шевченківського управління поліції сьогодні.

Зараз правоохоронці перевіряють інформацію.

– На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції, вибухотехніки і кінологи. Вибухотехніки ретельно оглядають магазини і приміщення, – повідомили в поліції.

З будівлі за адресою площа Перемоги, 3 евакуювали персонал і відвідувачів. Всього близько 700 осіб.

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Нагадаємо, 13 червня після опівночі анонім повідомив про замінування чотирьох станцій на різних гілках Київського метрополітену.

Фото: Роман Барабаш/ Інформатор

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