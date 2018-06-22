Концерт Гребенщикова в Києві намагалися зірвати

Відомий артист Борис Гребенщиков влаштував безкоштовний міні-концерт в Києві на Пейзажній алеї. Однак, невідомий спробував його зірвати.

Невідомий підбіг до музикантів з плакатом і спробував зірвати виступ.

Чоловіка оперативно затримали.

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Легендарний рок-музикант Борис Гребенщиков спеціально прибув до Києва 22 червня 2018 року, щоб провести ряд концертів в українській столиці.

Також артист дав безкоштовний концерт у центрі столиці на Пейзажній алеї для всіх бажаючих.

Нагадаємо, Борис Гребенщиков пояснив свою заяву про концерти в анексованому Росією Криму та на Донбасі. За словами музиканта, він не збирається порушувати закони та визнані всім світом кордони.

Фото: Обозреватель.

Відео: ПОЛИТСПУТНИК.