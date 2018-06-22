PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Концерт Гребенщикова в Києві намагалися зірвати/

Концерт Гребенщикова в Києві намагалися зірвати

Відомий артист Борис Гребенщиков влаштував безкоштовний міні-концерт в Києві на Пейзажній алеї. Однак, невідомий спробував його зірвати.

Невідомий підбіг до музикантів з плакатом і спробував зірвати виступ.

Чоловіка оперативно затримали.

Читайте:  Концерт Imagine Dragons у Києві: хто виступить на розігріві

Легендарний рок-музикант Борис Гребенщиков спеціально прибув до Києва 22 червня 2018 року, щоб провести ряд концертів в українській столиці.

Також артист дав безкоштовний концерт у центрі столиці на Пейзажній алеї для всіх бажаючих.

Нагадаємо, Борис Гребенщиков пояснив свою заяву про концерти в анексованому Росією Криму та на Донбасі. За словами музиканта, він не збирається порушувати закони та визнані всім світом кордони.

Фото: Обозреватель.

Відео: ПОЛИТСПУТНИК.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка