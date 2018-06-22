Концерт Гребенщикова в Києві намагалися зірвати

Відомий артист Борис Гребенщиков влаштував безкоштовний міні-концерт в Києві на Пейзажній алеї. Однак, невідомий спробував його зірвати.
Невідомий підбіг до музикантів з плакатом і спробував зірвати виступ.
Чоловіка оперативно затримали.
Читайте: Концерт Imagine Dragons у Києві: хто виступить на розігріві
Легендарний рок-музикант Борис Гребенщиков спеціально прибув до Києва 22 червня 2018 року, щоб провести ряд концертів в українській столиці.
Також артист дав безкоштовний концерт у центрі столиці на Пейзажній алеї для всіх бажаючих.
Нагадаємо, Борис Гребенщиков пояснив свою заяву про концерти в анексованому Росією Криму та на Донбасі. За словами музиканта, він не збирається порушувати закони та визнані всім світом кордони.
Фото: Обозреватель.
Відео: ПОЛИТСПУТНИК.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+