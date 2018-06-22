У Кіровоградській області неподалік Олександрії сталося лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2109 і Volkswagen Transporter. У результаті ДТП загинуло двоє людей, ще двоє отримали травми.
ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і вдарила Volkswagen Transporter, повідомляє портал Моя Олександрія.
У ВАЗ знаходилося двоє людей, вони загинули. У Volkswagen їхало троє людей, двох забрали в лікарню, один істотних травм не отримав.
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Загиблих рятувальникам довелося діставати за допомогою спеціального обладнання.
Лобове зіткнення на Кіровоградщині – загиблих випилювали з груди металу (18+) / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що в Обухівському районі Київської області авто з родиною перетнуло зустрічну смугу та зіткнулося з деревом. У результаті ДТП загинув чоловік, двоє малолітніх дітей у лікарні.
Фото: Моя Олександрія.
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