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На Київській трасі дерево впало на авто – утворився затор

У Києві на Новоірпенскій трасі на Nissan впало дерево.

Про це пише Київ оперативний.

Постраждав водій. На місці працює поліція.

Вільна одна смуга, утворюється затор.

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На Київській трасі дерево впало на авто – утворився затор / 2 фотографии

Читайте: Евакуйовано 700 осіб! У Києві повідомили про замінування ТРЦ

До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо на машину впало дерево.

ФОТО, ВИДЕО: Київ оперативнийdtp.kiev.ua

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