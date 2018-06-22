У Києві на Новоірпенскій трасі на Nissan впало дерево.
Про це пише Київ оперативний.
Постраждав водій. На місці працює поліція.
Вільна одна смуга, утворюється затор.
На Київській трасі дерево впало на авто – утворився затор / 2 фотографии
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До речі, раніше Факти ICTV писали, що робити, якщо на машину впало дерево.
ФОТО, ВИДЕО: Київ оперативний; dtp.kiev.ua
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