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Отруєння у таборі під Львовом – 6 дітей забрала швидка

У Львівській області госпіталізовано шістьох дітей 6-11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району.

Отруєння дитини

Про це повідомляє обласна поліція.

– Сьогодні, 22 червня, об 11.24 в поліцію надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до них доставлено шістьох дітей віком від 6 до 11 років, які відпочивали в оздоровчому таборі на території Старосамбірського району. Попередній діагноз – харчова інфекція, токсоінтоксикаційний синдром, – йдется у повідомленні.

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Слідчо-оперативна група перевіряє обставини події.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Тиждень тому на Запоріжжі в оздоровчому комплексі Маяк АТ Мотор Січ отруїлися 30 осіб, у тому числі 28 дітей.

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