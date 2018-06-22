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Під Харковом електричка протаранила мотоцикл

На залізничному переїзді біля села Кругляківка Харківської області 21 червня о 18.30 у результаті ДТП загинули двоє людей.

ДТП під Харковом

Про це повідомляє обласна поліція.

Встановлено, що електропоїзд сполученням Святогірськ-Куп’янськ-Вузловий під керуванням 37-річного машиніста зіткнувся з мотоциклом Ява.

В результаті ДТП 26-річний водій і його 24-річна пасажирка загинули на місці аварії.

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Порушено справу за двома статтями: за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) і ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Поліція з’ясовує обставини трагедії.

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Під Харковом електричка протаранила мотоцикл / 2 фотографии

Днями страшна ДТП сталася у самому Харкові  – водій мікроавтобуса на смерть збив семирічну дівчинку.

Фото: hk.npu.gov.ua

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