Під Харковом електричка протаранила мотоцикл

На залізничному переїзді біля села Кругляківка Харківської області 21 червня о 18.30 у результаті ДТП загинули двоє людей.

Про це повідомляє обласна поліція.

Встановлено, що електропоїзд сполученням Святогірськ-Куп’янськ-Вузловий під керуванням 37-річного машиніста зіткнувся з мотоциклом Ява.

В результаті ДТП 26-річний водій і його 24-річна пасажирка загинули на місці аварії.

Порушено справу за двома статтями: за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) і ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту).

Поліція з’ясовує обставини трагедії.



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Фото: hk.npu.gov.ua