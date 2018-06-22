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Поблизу Ради дерево впало на три авто, рух ускладнено

На вулиці Грушевського у Києві, неподалік Верховної Ради, дерево впало на три автомобілі.

Дерево впало на авто

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Внаслідок інциденту постраждали припарковані на вулиці Грушевського машини.

Чи є постраждалі серед людей – невідомо.

Судячи з кадрів відео очевидців, рух транспорту в бік парламенту ускладнено, фактично заблокована одна смуга.

ЧитайтеУ центрі Києва на Range Rover впало дерево

Нещодавно у Києві дерево також впало на припарковані автомобілі. Через це на дорозі у напрямку Львівської площі був затор.

Фото, відео: Київ Оперативний/Ignore Ivanov

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