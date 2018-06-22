Польщу накрив шторм: дерево вбило заступника мера

У Польщі вирує потужний шторм. У місті Воломин дерево, яке впало, вбило заступника міського голови.
Ще 10 людей постраждали від розгулу стихії, пише Tampa Bay Times.
Так, одному з регіонів Польщі дерево впало на автомобіль, в якому знаходилися троє дорослих і дитина.
На будівництві робочого травмувала впала стіна, а на Мазурських озерах вітер перевернув два човни. Відомо, що серед постраждалих – один рятувальник.
На заході країни дерево впало на рейки, зачепивши і пошкодивши кабіну поїзда. Пошкоджено близько 300 будинків, 74 тисячі людей залишаються без електрики.
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Нагадаємо, як шторм Альберто в США вбив двох журналістів.
Фото: rmf24.pl
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