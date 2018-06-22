У Дарницькому та Солом’янському районах Києва горіли кіоски.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

22 червня в 02.55 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на вулиці Срібнокільській. На місці рятувальники встановили, що горять кіоски на площі 150 кв. м.

У 04.07 пожежу було ліквідовано. Вдалося запобігти поширенню вогню на поруч розташовані кіоски.

До ліквідації пожежі було залучено 10 одиниць техніки та близько 45 чоловік особового складу. Загиблих та травмованих немає.

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Причина виникнення пожежі встановлюється

21 червня в 17.21 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Народного Ополчення в Солом’янському районі міста.

З’ясувалося, що горять нефункціонуючі кіоски на площі 100 кв. м. В 18.47 пожежу було ліквідовано.

Загиблих та травмованих немає.







Пожежі у Києві: у двох районах згоріли кіоски / 4 фотографии

Раніше у Києві на вулиці Єлизавети Чавдар, на Осокорках, в одному з підземних паркінгів сталася масштабна пожежа. 5 машин згоріли дотла.