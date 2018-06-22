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У Франції священик вдарив дитину, яка плакала під час хрещення

У Франції священик вдарив по обличчю дитину, яка плакала під час обряду хрещення.

священник ударил ребенка

Про це повідомляє Independent.

На відео видно як священик спочатку намагається заспокоїти немовля, яке перебувало на руках у жінки.

– Я зараз поллю воду йому на чоло, потім поцілую його, оскільки він стане маленьким християнином, – заявив спочатку священик.

На дитину це не подіяло.

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Після цього священик взяв дитину руками за обличчя, притягнув до себе і почав говорити: “Перестань плакати, заспокойся. Заспокойся”.

Це теж не подіяло. Потім священнослужитель вдарив дитину, чим шокував присутніх у храмі людей.

Чоловік силою забрав малюка з рук священика.

Раніше священик найбільшої християнської секти в Зімбабве втопив дівчину під час хрещення в річці Ньяур.

Фото: Sputnik.

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