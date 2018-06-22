У Франції священик вдарив дитину, яка плакала під час хрещення

У Франції священик вдарив по обличчю дитину, яка плакала під час обряду хрещення.
Про це повідомляє Independent.
На відео видно як священик спочатку намагається заспокоїти немовля, яке перебувало на руках у жінки.
– Я зараз поллю воду йому на чоло, потім поцілую його, оскільки він стане маленьким християнином, – заявив спочатку священик.
На дитину це не подіяло.
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Після цього священик взяв дитину руками за обличчя, притягнув до себе і почав говорити: “Перестань плакати, заспокойся. Заспокойся”.
Це теж не подіяло. Потім священнослужитель вдарив дитину, чим шокував присутніх у храмі людей.
Чоловік силою забрав малюка з рук священика.
Раніше священик найбільшої християнської секти в Зімбабве втопив дівчину під час хрещення в річці Ньяур.
Фото: Sputnik.