У Франції священик вдарив дитину, яка плакала під час хрещення

У Франції священик вдарив по обличчю дитину, яка плакала під час обряду хрещення.

Про це повідомляє Independent.

На відео видно як священик спочатку намагається заспокоїти немовля, яке перебувало на руках у жінки.

– Я зараз поллю воду йому на чоло, потім поцілую його, оскільки він стане маленьким християнином, – заявив спочатку священик.

На дитину це не подіяло.

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Після цього священик взяв дитину руками за обличчя, притягнув до себе і почав говорити: “Перестань плакати, заспокойся. Заспокойся”.

Це теж не подіяло. Потім священнослужитель вдарив дитину, чим шокував присутніх у храмі людей.

Чоловік силою забрав малюка з рук священика.

Раніше священик найбільшої християнської секти в Зімбабве втопив дівчину під час хрещення в річці Ньяур.

Фото: Sputnik.