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У Києві обікрали главу Конституційного суду Литви

У Києві у глави Конституційного суду Литви Дайнюса Жалімаса стягнули гаманець з грошима.

– Близько 18 години 21 червня по спецлінії 102 звернувся громадянин Литовської республіки, повідомив, що по вулиці Гончара в магазині у нього вкрали гаманець з грошима, – заявив прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало, передає Українська правда.

За його словами, поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) КК України.

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Прізвище потерпілого і суму грошей правоохоронці не називають, в той же час, як стало відомо УП з джерела у правоохоронних органах, жертвою кишенькових злодіїв став голова Конституційного суду Литви Дайнюс Жалімас.

Нагадаємо, напередодні жертвою кишенького крадія став шведський дипломат глава офісу Ради Європи в Україні Мортен Енберг.

Фото: Dreamstime.

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