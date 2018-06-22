На вулиці Героїв Севастополя у Києві сталася пожежа у відділенні банку. За попередньою інформацією, у будівлю кинули пляшки із запальною сумішшю.

О 3.45 год. у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Героїв Севастополя ніби було чути вибух і йде дим, повідомляє поліція Києва.

За вказаною адресою прибули рятувальники, патрульні, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Встановлено, що тут знаходиться одноповерхова будівля, в якій розміщене банківське відділення.

У приміщенні пошкоджені вікна та виникла пожежа. У результаті ніхто не постраждав.

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Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва Фото: Поліція Києва У Києві відділення банку закидали коктейлями Молотова / 5 фотографий

За попередньою інформацією, пожежа почалася через те, що зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю.

Обставини події та мотиви вчинення правопорушення встановлюються.

Проведено огляд, правоохоронці розшукують свідків і перевіряють наявність камер відеонагляду.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС. Водій забув вийняти пістолет із баку та почав рух у бік виїзду.

Фото: Поліція Києва