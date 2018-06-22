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У Польщі зіткнулися два автобуси – багато постраждалих

У місті Бендзін (Польща) відбулося зіткнення двох пасажирських автобусів.

У місті Бендзін (Польща) у результаті зіткнення двох пасажирських автобусів постраждали 17 осіб, повідомляє RMF24.

Один з автобусів якраз мав від’їхати з зупинки, коли в його задню частину врізався інший автобус.

У лікарню довелося відвезти 12 осіб, серед яких були діти. Ще 5 постраждалих відмовилися від госпіталізації, медики надали їм допомогу на місці події.

Читайте: Під Одесою зламався автобус: 50 дітей 6 годин просиділи на узбіччі

До слова, в Обухівському районі Київської області авто з родиною перетнуло зустрічну смугу і зіткнулося з деревом.

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