У США помер відомий український поет і драматург

На 93-му році життя помер поет, перекладач і драматург Наум Коржавин.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила поет і музикант Вероніка Долина.

Наум Коржавин (справжнє ім’я – Наум Мандель) народився 14 жовтня 1925 року в Києві в єврейській родині.

Наприкінці 1947 року, в розпал сталінської кампанії по “боротьбі з космополітизмом”, Коржавин був заарештований.

Був засуджений до заслання за статтями Кримінального кодексу 58-1 і 7-35 – як “соціально небезпечний елемент”. Восени 1948 був висланий до Сибіру.

Більш широку популярність йому принесла публікація добірки віршів у поетичній збірці Тарусские сторінки (1961).

У 1963 році за сприяння Євгена Винокурова вийшла збірка Коржавіна Роки, куди увійшли вірші 1941-1961 років. У 1967 році Театр ім. К. С. Станіславського поставив п’єсу Коржавіна Одного разу в двадцятому.

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