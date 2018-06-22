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У Вишневому дівчина випала з вікна багатоповерхівки

У місті Вишневе дівчина випала з вікна багатоповерхівки і розбилася на смерть.

Дівчина на даху

У місті Вишневе дівчина випала з вікна одного з житлових комплексів і розбилася на смерть, повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

– Смертельна НП під Києвом м. Вишневе. У ЖК Піонерський Квартал, дівчина випала з вікна. Є підозра на самогубство, – йдеться у повідомленні.

Працівники швидкої допомоги тільки констатували смерть.

На місці події працюють представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Читайте: На Тернопільщині подружжя після сварки скоїло самогубство

До слова, на вулиці Депутатській у Києві жінка випала з вікна. Падіння виявилося смертельним.

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