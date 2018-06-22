Військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині

У Гродно бойова машина пiхоти не вписалась у поворот і розчавила легковик, всередині якої був водій.

Про це повідомляє Auto.tut.by.

Колона військової техніки здійснювала лівий поворот. У якийсь момент одну з БМП занесло і вона наїхала у Volkswagen, який пропускав колону.

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На місце події прибули “швидка”, співробітники МНС і ДАІ.

Водія легковика затиснуло елементами панелі, але його вдалося деблокувати.

Нагадаємо, французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив номер з карикатурою, присвяченій початку ЧС-2018 в Росії, на обкладинці якої Володимир Путін сидить в танку.

Фото: Auto.tut.by