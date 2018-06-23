Одна людина загинула і 8 травмовано в ДТП на автодорозі Ковель-Жовква на Львівщині.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, аварія сталася приблизно опівдні сьогодні поблизу міста Великі Мости.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля Skoda виїхав на смугу зустрічного руху. Два легкових автомобілі – Toyota і Mitsubishi – вчасно помітили автомобіль і з’їхали в кювет. Ніхто у цих автомобілях не постраждав.

Але Skoda врізалася в мікроавтобус Volkswagen, в якому крім водія знаходилися 9 іноземців.



Кривава ДТП на трасі на Львівщині: загинула людина, 8 травмовані / 2 фотографии

Одна з пасажирок у результаті зіткнення загинула на місці аварії, інші пасажири отримали травми, госпіталізували 7 з них. Також потрапив до лікарні водій Skoda, а водій мікроавтобуса від госпіталізації відмовився.

Читайте: У Кривому Розі п’яний водій на смерть збив двох жінок

За попередніми даними, водій Skoda заснув за кермом.

На місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Харків загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.

Фото: vash.ua