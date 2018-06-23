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Масштабна пожежа на спиртбазі на Тернопільщині

Пожежа виникла на спиртовій базі в Збаражі Тернопільської області. Згодом пожежу вдалось погасити. Жертв та постраждалих немає.

Про це в Facebook повідомив секретар міськради Збаража Роман Напованець.

– У зв’язку з пожежею на спиртбазі, де виробляли біоетанол, поліція перекрила низку вулиць, на місці працюють рятувальники. Проводиться евакуація мешканців прилеглих вулиць до районної лікарні, – написав він.

За інформацією в ДСНС, повідомлення про пожежу надійшло о 18:15.

Сталася розгерметизація однієї з ємностей зі спиртом, у результаті чого спалахнула пожежа. Фото: Facebook.

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На місці працювали 15 одиниць спеціальної техніки та 63 людини особового складу. Також для приборкання вогню задіяли пожежний поїзд.

Згодом пожежу вдалось погасити. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, під Києвом сталася пожежа на АЗС через водія, який забув витягнути пістолет з бака.

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