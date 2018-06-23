На Одещині чоловік стріляв у поліцейських і кинув гранату

На Одещині затримали психічно хворого чоловіка, який стріляв у поліцейського і кинув шумову гранату.

Правоохоронці затримали жителя села Курісове Лиманського району Одеської області, який вистрілив з обрізу мисливської рушниці у поліцейського, а також кинув у співробітників поліції шумову гранату.

Як повідомив відділ комунікації поліції в Одеській області, у суботу в поліцію надійшло повідомлення від лікаря про те, що, прибувши в с.Курісове на виклик до 35-річного психічно хворого чоловікова, який перебуває на обліку як наркозалежний, медики помітили у будинку рушницю.

На місце прибули співробітники поліції. Побачивши правоохоронців, чоловік закрився у будинку і кинув у поліцейських шумову гранату. Потім він вистрілив з рушниці в бік правоохоронців, в результаті чого офіцер поліції отримав дробове поранення лівого передпліччя і тулуба.

У приміщенні разом з порушником перебувала його мати, вказали в поліції.

Правоохоронці евакуювали населення з периметра проведення спецоперації Грім і затримали чоловіка.

– У результаті спецоперації зловмисника затримано. Серед цивільного населення ніхто не постраждав. На місці події працюють фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться розслідування. Оперативний план Грім завершено, – поінформували в поліції.

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За фактом поранення поліцейського розпочато кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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