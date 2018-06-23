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Невідомі розстріляли пасажирський автобус Київ-Біла Церква

У ніч на суботу на Теремках у Києві невідомі на Ауді А6 розстріляли мікроавтобус Mercedes Sprinter.

Про це повідомляє у Facebook головний редактор сайту dtp.kiev.ua Влад Антонов.

За його словами, автобус виконував міжміські перевезення Київ – Біла Церква.

Читайте: У Харкові біля ресторану з автоматів розстріляли компанію

– Чоловіки втекли у напрямку Чабанів на автомобілі Audi А6. Попередньо, причиною конфлікту стали нелегальні пасажирські перевезення, – пише Антонов.

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Невідомі розстріляли пасажирський автобус Київ-Біла Церква / 2 фотографии

Нагадаємо, у Києві невідомі облили пальним та підклали гранату в автомобіль Range Rover. Від пожежі та вибуху постраждав власник машини.

Фото: dtp.kiev.ua.

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