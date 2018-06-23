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Помічник нардепа Вілкула розбився на джипі під Полтавою

На трасі Київ-Харків поблизу села Коноплянка Полтавської області у ДТП загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.

Про це повідомляє ГУ НП в Полтавській області.

За даними правоохоронців, помічник нардепа був за кермом кросовера Hyundai Tucson.

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– Hyundai виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою DAF. Від отриманих травм водій легкового автомобіля загинув, – йдеться в повідомленні.

Ім’я загиблого в поліції не називають, проте, кажуть, що загиблий працював помічником нардепа на громадських засадах.

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Помічник нардепа Вілкула розбився на джипі під Полтавою / 3 фотографии

Нагадаємо, в минулому році на вулиці Герцена в Києві підстрелили помічника народного депутата від партії Свобода Юрія Левченка.

Фото: ГУ НП в Полтавській області.

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