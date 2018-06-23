У центрі Кривого Рогу 40-річний чоловік спробував спалити себе живцем перед стелою із фотографіями загиблих воїнів АТО.

За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, пише місцеве видання Перший Криворізький.

Повідомляється, що спочатку чоловік зайшов до магазину дитячих товарів та поцікавився, чи можна купити там рідину для розпалювання багаття. Такого товару в магазині не було, тому чоловік купив рідину в іншому місці.

За інформацією ЗМІ, після цього він підійшов до стели із фото загиблих воїнів АТО, облив себе рідиною і підпалив шматок тканини.



У Кривому Розі чоловік підпалив себе перед стелою загиблих Героїв / 2 фотографии

Продавчині з магазину спробували надати чоловікові першу медичну допомогу: розірвали футболку та почали поливати його водою. Саме вони й викликали поліцію та швидку.

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Окрім цього, у виданні наголошують, що при чоловікові було посвідчення учасника бойових дій в зоні АТО.

Нагадаємо, в Луцьку 13 травня чоловік підпалив себе під час концерту на Театральній площі.