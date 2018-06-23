О 4 ранку на вулиці Світлогірській у Кривому Розі п’яний 26-річний водій автомобіля Nissan збив двох жінок, після чого машина вилетіла у кювет.
Про це передає видання Перший Криворізький.
– Водій вижив. Він неабияк п’яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину, – сказано в повідомленні.
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На місці ДТП працюють поліцейські.
У Кривому Розі п’яний водій на смерть збив двох жінок / 7 фотографий
Нагадаємо, сьогодні на трасі Київ-Харків поблизу села Коноплянка Полтавської області в ДТП загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.
Фото: Перший Криворізький.
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