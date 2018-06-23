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У Кривому Розі п’яний водій на смерть збив двох жінок

О 4 ранку на вулиці Світлогірській у Кривому Розі п’яний 26-річний водій автомобіля Nissan збив двох жінок, після чого машина вилетіла у кювет.

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Про це передає видання Перший Криворізький.

– Водій вижив. Він неабияк п’яний. Обидві жінки померли на місці. Тіло однієї викинуло у вітрину магазину, другу відкинуло на проїжджу частину, – сказано в повідомленні.

Читайте: Військовий БМП розчавив легкове авто з водієм всередині

На місці ДТП працюють поліцейські.

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У Кривому Розі п’яний водій на смерть збив двох жінок / 7 фотографий

Нагадаємо, сьогодні на трасі Київ-Харків поблизу села Коноплянка Полтавської області в ДТП загинув помічник народного депутата Олександра Вілкула.

Фото: Перший Криворізький.

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