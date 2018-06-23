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Вибух на стадіоні в Зімбабве: на президента скоєно замах

Вибух прогримів на стадіоні в Зімбабве під час виступу президента країни, є постраждалі.

Вибух прогримів у суботу в місті Булавайо (Зімбабве) на стадіоні в момент виступу президента країни Еммерсона Мнангагві, повідомляють місцеві ЗМІ, пише Інтерфакс-Україна.

Є постраждалі, серед них – віце-президент і кілька міністрів. Глава держави не постраждав.

Читайте: У Гватемалі автобус зі студентами впав у прірву з 70 метрів

Нагадаємо, 20 червня стався вибух на одній зі станцій лондонського метро.

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