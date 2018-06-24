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Біля Дніпра авто знесло відбійник і врізалося у стовп: загинули три людини

У Дніпропетровській області автомобіль ЗАЗ зніс відбійник і врізався у стовп. Внаслідок ДТП загинуло три людини.

Тіла загиблих за допомогою спецтехніки з машини витягали рятувальники, повідомляє Інформатор.

В автомобілі знаходилися двоє чоловіків і жінка, які загинули на місці.

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За словами очевидців аварії, шматка відбійника на цій ділянці дороги немає вже давно. Адже, якби він був, то у пасажирів був би шанс вижити.

Причини події встановлюють правоохоронці.

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Біля Дніпра авто знесло відбійник і врізалося у стовп: загинули три людини / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що біля Борисполя легковий автомобіль Toyota врізався у дві фури. Внаслідок аварії загинули дві людини.

Фото: Інформатор. 

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