У Дніпропетровській області автомобіль ЗАЗ зніс відбійник і врізався у стовп. Внаслідок ДТП загинуло три людини.
Тіла загиблих за допомогою спецтехніки з машини витягали рятувальники, повідомляє Інформатор.
В автомобілі знаходилися двоє чоловіків і жінка, які загинули на місці.
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За словами очевидців аварії, шматка відбійника на цій ділянці дороги немає вже давно. Адже, якби він був, то у пасажирів був би шанс вижити.
Причини події встановлюють правоохоронці.
Біля Дніпра авто знесло відбійник і врізалося у стовп: загинули три людини / 4 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що біля Борисполя легковий автомобіль Toyota врізався у дві фури. Внаслідок аварії загинули дві людини.
Фото: Інформатор.
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