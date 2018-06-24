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Дострокові вибори у Туреччині: поліція стріляла в авто з бюлетенями

У Туреччині, де проходять дострокові президентські і парламентські вибори, поліція відкрила вогонь по автомобілю з бюлетенями.

Надзвичайна подія трапилася у повіті Суруч, повідомляє Cumhuriyet.

У ході спецоперації поліцейські відкрили вогонь по автомобілю, який намагався сховатися.

Читайте: Вибори в Туреччині: обирають президента і парламент

Усередині авто поліцейські знайшли чотири мішки з виборчими бюлетенями, які зловмисники мали намір доставити на одну з виборчих дільниць.

Поліція затримала трьох людей.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Вупперталь (Німеччина) прогримів вибух у житловому будинку. Постраждало 25 осіб.

Фото: Dreamstime.

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