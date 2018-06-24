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Двох дітей намагалися вивезти з України за фіктивними дозволами

Прикордонники Чернівецького загону запобігли незаконному вивезенню з України двох неповнолітніх дітей.

Вивезення дитини за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема, у пункті пропуску Порубне громадянин України, що прямував із донькою 2008 року народження до Румунії, пред’явив підроблений дозвіл на вивіз дитини від матері.

– Нотаріально засвідчена заява, видана Генконсульством України в Мілані, не відповідала офіційному зразку та мала ознаки підробки, – зазначают у ДПСУ.

У цьому ж пункті пропуску з фіктивним дозволом спробувала перетнути кордон українка із 12-річним сином.

Обох укранців з дітьми передали правоохоронним органам.

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При цьому Держприкордонслужба нагадує – якщо ваша дитина виїжджає за кордон без батьків, або у супроводі лише одного з них, при перетині кордону обов’язково потрібно мати відповідний нотаріально засвідчений дозвіл батьків (іншого з батьків, який не виїжджає з дитиною).

Для оформлення документу слід звернутися до будь-якого українського нотаріуса, або ж, якщо батьки перебувають за кордоном – до консульських установ України.

Водночас Міністерство юстиції розглядає можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.

Фото: dpsu.gov.ua

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