У Глухові Сумської області 23 червня о 22.20 в двоповерховому будинку стався вибух – колишній військовий кинув гранату.

Про це повідомляє обласна поліція.

На щастя, ніхто не постраждав, значних пошкоджень зазнали лише вхідні двері, стіни та вікна.

– Було встановлено, що вибух стався в результаті розриву бойової фугасної гранати…Вибух був настільки потужний, що в одній з квартир будинку впала літня жінка, а в сусідньому будинку зі столу звалилася лампа, – йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки стверджують, якби в цей час у під’їзді перебувала людина, шансів вижити в неї не було б, адже зона враження від вибуху такої гранати сягає до 35 метрів.

Поліція швидко затримала зловмисника у сусідньому будинку. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння, а у квартирі знайдена граната та пристрій для куріння марихуани.

– Це була помста чоловіку, що там мешкав, за зауваження на його адресу і словесний конфлікт, який в подальшому виник між ними. Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ст. 296 ч. 4 КК України – Хуліганські дії, вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї, чи іншого предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень та 263 ч. 1 КК України – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, – зазначають у поліції.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.



На Сумщині колишній військовий кинув гранату в будинок / 2 фотографии

Нагадаємо, в лютому у Сумах в одному з супермаркетів стався вибух – двоє зловмисників розбили вікно і кинули дві гранати і коктейль Молотова.

Фото: ГУНП в Сумській області